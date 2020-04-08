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Dünya

İdlib'de Türk İHA'sı dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı

Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA dolunayla görüntülendi.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 08.04.2020
İdlib'de Türk İHA'sı dolunayın önünden geçerken objektife yansıdı Fotoğraf: AA/Nasır Akıl

İdlib

Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.

Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.

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