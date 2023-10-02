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Dünya

İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı birçok çadır kampı sular altında kaldı.

Ahmet Karaahmet, Eşref Musa  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
İdlib'de sağanak nedeniyle kamplardaki sivillerin çadırlarını su bastı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

İdlib

İdlib'de gece boyu süren sağanak, çadır kamplarda kalan yüzlerce sivili olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamaya göre, İdlib'in kuzeydoğusundaki Ermenaz beldesinde sağanak nedeniyle 300 ailenin yaşadığı 40 çadır sular altında kaldı.

Şiddetli yağıştan, Zammar, Ermenaz ile Bustan Cuma yerleşimlerinde kurulan çadır kampların etkilendiği ifade edilen açıklamada, yüzlerce ailenin mağdur olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampların bulunduğu bölgelere çok sayıda ekip sevk edildiği ve sel sularının tahliyesi için yol açma çalışması yapıldığı belirtildi.

Suriye ordusu ile destekçilerin saldırılarından kaçan yüz binlerce sivil, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin sınırında İdlib ilindeki derme çatma çadır kamplarda yaşıyor.

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