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Dünya

İsrail, Yahudi bayramı nedeniyle Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor

İsrail güçleri, Sukot (Çardaklar) Bayramı nedeniyle Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da bazı bölgeleri kapatarak Filistinlilerin hareket özgürlüğüne kısıtlama getiriyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
İsrail, Yahudi bayramı nedeniyle Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor

Ramallah

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil ve Nablus'taki tarihi bölgeleri yerleşimcilerin ayin yapması için Filistinlilerin girişine kapattığını belirtti.

İsrail ordusunun El Halil'deki Eski Şehir bölgesini Filistinlilere kapattığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail güçlerinin El Halil’deki Birüsseba Caddesi ile Bab ez-Zaviye Mahallesi'ne baskın düzenlediğini aktardı.

Tanıklar, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin tarihi bölgeye girmesi ve ayin yapması için İsrail ordusunun ticarethaneleri kapattığını ve Filistinlilerin hareket özgürlüğüne kısıtlama getirdiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 33 yaşındaki Filistinli bir kadını darbettiği, kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları ayrıca yerleşimcilerin dini bayramlarda ve ayinlerinde eski bir mezara saldırdıklarını belirterek, bölge halkına baskı uygulayan İsrail uygulamalarını kınadı.

Yahudi yerleşimciler, tarihinin yüzlerce yıl öncesine uzandığına inandığı arkeolojik alanda Yahudi bir din adamının mezarının bulunduğunu iddia ediyor.

Filistinliler ise bu inancın gerçeği yansıtmadığını ve yerleşimcilerin Batı Şeria'da tarihi alanları ele geçirerek bu mekanları yerleşim birimlerine dönüştürmeye çalıştığını ifade ediyor.

Ayrıca yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin yerleşimcilerin girişini sağlamak için Nablus'taki Sebastia beldesinde bulunan tarihi alanı ve Aysal Dağı bölgesini Filistinlilere kapattığını aktardı.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı bir hafta boyunca devam edecek.

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