Euro
6.91
Dolar
6.10
BIST 100
109,600.50
Altın
1,664.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'da ve Mersin'de Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyona ait görüntüler
logo
Dünya

İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi

Türkiye ile Rusya arasında İdlib’in istikrara kavuşturulması için varılan mutabakattan sonra kent merkezinde Türkiye’ye destek gösterisi yapıldı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 06.03.2020
İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi Fotoğraf: Muhammed Said/AA

İdlib

İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi

Türkiye ile Rusya arasında İdlib’in istikrara kavuşturulması için varılan mutabakattan sonra kent merkezinde Türkiye’ye destek gösterisi yapıldı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Hatay'ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib’in kent merkezinde toplanan halk, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi için gösteri düzenledi.

Meydanı devrim bayraklarıyla donatan siviller, “Devrim sürüyor”, “Türk şehitleri kardeşimizdir, onlar için çok üzgünüz”, “Esed savaş suçlusudur, onu yeri Lahey’dir”, “Esed ve Putin suç ortağıdır” yazılı pankartlar ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de siyasi geçişi öngören 2254 sayılı kararına gönderme yapan dövizler taşıdı.

Gösteride meydanın ortasındaki direğe Türk bayrağı asılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri varlığının sürmesini isteyen sloganlar atıldı.

Türkiye ile Rusya, dün Moskova’da yapılan liderler zirvesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkesin sağlanması ve Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu üzerinde güvenli koridor oluşturulmasını öngören bir mutabakata varmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada

Benzer haberler

İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi

İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi

Rus basını: Erdoğan-Putin görüşmesi İdlib'deki durumun iyileşmesine yardımcı olacak

İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık
AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun

AB, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkesten memnun
Erdoğan-Putin görüşmesi olumlu bir ortamda geçti

Erdoğan-Putin görüşmesi olumlu bir ortamda geçti