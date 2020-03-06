İdlib’de Türkiye’ye destek gösterisi
Türkiye ile Rusya arasında İdlib’in istikrara kavuşturulması için varılan mutabakattan sonra kent merkezinde Türkiye’ye destek gösterisi yapıldı.
İdlib
Meydanı devrim bayraklarıyla donatan siviller, “Devrim sürüyor”, “Türk şehitleri kardeşimizdir, onlar için çok üzgünüz”, “Esed savaş suçlusudur, onu yeri Lahey’dir”, “Esed ve Putin suç ortağıdır” yazılı pankartlar ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de siyasi geçişi öngören 2254 sayılı kararına gönderme yapan dövizler taşıdı.
Gösteride meydanın ortasındaki direğe Türk bayrağı asılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri varlığının sürmesini isteyen sloganlar atıldı.
Türkiye ile Rusya, dün Moskova’da yapılan liderler zirvesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde ateşkesin sağlanması ve Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu üzerinde güvenli koridor oluşturulmasını öngören bir mutabakata varmıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.