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Dünya

İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 06.03.2020
İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi. 

Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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