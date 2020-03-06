Euro
6.91
Dolar
6.10
BIST 100
109,600.50
Altın
1,664.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'da ve Mersin'de Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyona ait görüntüler
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 06.03.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Paris

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada

Benzer haberler

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye yükseldi

Togo'da ilk Kovid-19 vakası

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı

Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı
Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi

Irak'ta koronavirüsü yenen bir kişi hastaneden taburcu edildi
Slovakya'da ilk Kovid-19 vakası

Slovakya'da ilk Kovid-19 vakası