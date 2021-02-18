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Dünya, Koronavirüs

Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımını onayladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 18.02.2021
Hong Kong Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hong Kong Gıda ve Sağlık Sekreteri Sophia Chan Siu-chee yaptığı açıklamada, uzman görüşleri ve virüsün halk sağlığı üzerindeki riskleri göz önüne alarak Sinovac aşısının onaylanması gerektiğini ifade etti.

Hong Kong yönetimi, Sinovac aşısının acil kullanım onayını "halk sağlığı için gerekli" şeklinde niteledi.

Bölgeye Sinovac aşısının bir milyon dozunun yarın ulaşması ve aşılama çalışmalarının gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle can kaybı yaşanmazken 8 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 10 bin 821'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar Kovid-19'dan 197 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 298 kişi ise virüsten iyileşti.

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