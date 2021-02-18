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Dünya

İHH, Lübnan'daki kamplarda kalan Suriyeli ve Filistinli bin 500 mülteci aileye insani yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kamplarda hayat mücadelesi veren Suriyeli ve Filistinli bin 500 mülteci aileye yardım ulaştırdığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 18.02.2021
İHH, Lübnan'daki kamplarda kalan Suriyeli ve Filistinli bin 500 mülteci aileye insani yardım ulaştırdı

Beyrut

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin zor şartları altında yaşayan mültecilere yardım için Lübnan'da yaklaşık bir haftadan beri çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ülkenin doğusunda yer alan Beka vilayetine bağlı Arsal beldesinde yıllardan beri çadırlarda yaşayan 750 Suriyeli mülteci aileye battaniye ve ısınmada kullanılan mazot yardımında bulunduklarını aktaran Kaya, gelir temini desteği olarak da Beka'daki 2 mülteci aileye kamplar içinde nakliyat işlerinde kullanılan Tuk-Tuk araçları hibe ettiklerini ifade etti.

Beka'daki Filistin mülteci kamplarında yaklaşık 250 haneyi gıda yardımıyla buluşturduklarını anlatan Kaya, ülkenin güneyindeki Sur kentinde yer alan Reşidiye Mülteci Kampı'nda yaşayan 500'den fazla Filistinli aileye de gıda yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

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