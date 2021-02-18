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Dünya

Hindistan'da protestocu çiftçiler demir yollarını kapattı

Hindistan'ın kuzeyinde yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler farklı bölgelerdeki demir yollarında oturma eylemi yaptı.

Emel Gözellik   | 18.02.2021
Hindistan'da protestocu çiftçiler demir yollarını kapattı

Ankara

Birleşik Çiftçi Cephesi'nin (Samyukta Kisan Morcha) düzenlediği oturma eylemine binlerce çiftçi katıldı.

Yeni tarım yasaları karşıtı pankartlar taşıyan çiftçiler, Hapur, Modinagar, Kurukşetra'da ayrıca Haryana, Pencap ve Uttar Pradeş eyaletlerinin bazı bölgelerinde demir yollarında oturma eylemi yaptı.

Eylem nedeniyle bu bölgelerdeki tren seferleri durdurularak, buralara çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.


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