Hollanda'dan AB'ye Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma fonu' teklifi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği'ne sağlık sistemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelere mali yardım yapılması için yeni bir fon kurulması teklifinde bulundu.
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Nieuwsuur haber programında yaptığı açıklamada, "Güney Avrupa ile dayanışma içerisindeyiz, bunda hiç şüphe yok." dedi.
Avrupa Birliği'ne (AB) Acil Yardım Fonu’nun Kovid-19'la mücadelede kullanılmasına hala karşı olduklarını dile getiren Rutte, fonun bu şekilde kullanılmasının "AB sistemine uygun olmadığını" belirtti.
Rutte, yeni fonda 10 ile 20 milyon avro arasında yardım toplanmasını beklediğini vurgulayarak, "Bu fonun ekonomik açıdan daha zayıf durumda olan AB üyesi ülkelere salgınla mücadelelerinde bir hediye" olacağını ifade etti.
Hollanda’nın teklifi, Kovid-19'la bağlantılı ölümlerin en fazla olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB Acil Yardım Fonu'ndan talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin ardından geldi.
Güney Avrupa’dan Hollanda'ya tepki gelmişti
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Hollanda’nın, Güney Avrupa ülkelerine AB Acil Yardım Fonu'ndan yapılacak yardımı veto etmesini eleştirmişti.
Bazı ülkelerin, bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını belirten Conte, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi görünen durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetmişti.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise Hollanda Finans Bakanı Wopke Hoekstra’nın, İspanya’nın finansal açıdan virüsle mücadelede yetersiz kaldığına ilişkin sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.