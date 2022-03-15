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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını bildirdi.

Abdullah Aşıran   | 15.03.2022
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Rotterdam

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin geçerli olacağını söyledi.

Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers, seyahat edenler için de kuralların değişeceğini açıkladı.

Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve dışından Hollanda'ya seyahat eden AB vatandaşları için negatif test sonucu ibrazı, iyileşme veya aşı sertifikasına sahip olma zorunluluğu sona erecek.

Toplu taşımada maske takılması tavsiye olarak devam edecek.

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