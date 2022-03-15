Dolar
14.63
Euro
16.05
Altın
1,917.81
ETH/USDT
2,570.00
BTC/USDT
39,119.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 15.03.2022
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukraine

Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı

Benzer haberler

AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

AB, Ukraynalı sığınmacıların grivnalarını dönüştürecek sistem hazırlığında

İngiltere, Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırım listesine 370 kişi ve kurum ekledi

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Bakan Akar, komutanlarla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi

Bakan Akar, komutanlarla Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi
AB Komisyonu Üyesi Johansson: AB 2015'teki göç krizinde yoktu

AB Komisyonu Üyesi Johansson: AB 2015'teki göç krizinde yoktu
Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Vanlı öğrenci, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor