Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 459'a çıktı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a ulaşırken, ölü sayısı 144 artışla 3 bin 459 oldu.
Rotterdam
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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede son 24 saatte 156 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 465'e ulaştı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 144 artışla 3 bin 459'a yükseldi.
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