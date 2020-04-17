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Dünya

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 459'a çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a ulaşırken, ölü sayısı 144 artışla 3 bin 459 oldu.

Abdullah Aşıran   | 17.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 459'a çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 156 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 465'e ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1235 artarak 30 bin 449'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 144 artışla 3 bin 459'a yükseldi.


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