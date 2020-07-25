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Xavi Hernandez koronavirüse yakalandı

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Abdulkadir Karakaya   | 25.07.2020
Xavi Hernandez koronavirüse yakalandı

Ankara

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği karantinaya alındığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden 40 yaşındaki Xavi, "Sağlık otoriteleri izin verdiğinde günlük rutinime ve çalışmaya dönmek için çok istekli olacağım." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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