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Dünya

Fas'ta bayram namazı evde kılınacak

Fas'ta koronavirüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı namazı evlerde kılınacak.

Yassine Aydi,Halime Afra Aksoy   | 25.07.2020
Fas'ta bayram namazı evde kılınacak

Rabat

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kurban Bayramı namazı evlerde kılınacak.

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bayram namazının evlerde, hutbesiz kılınabileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca yeni bir duyuruya kadar cuma namazı vakitlerinde camilerin kapalı kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camilerin, 15 Temmuz'da cuma namazı dışındaki tüm vakitler için yeniden açılmasına karar vermişti.

Salgın nedeniyle 7 kişi daha hayatını kaybetti

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 570 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 299, vaka sayısının da 18 bin 834 olduğunu aktaran bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 16 bin 100'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Fas'ta geçen ay esnekleştirilen tedbirler

Fas hükümeti geçen ay Kovid-19 kapsamında alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesi yönünde karar almıştı.

Bu çerçevede, spor salonları, eğlence ve dinlenme merkezleri ile turistik tesislerin belirli şartlara riayet etmek şartıyla yeniden açılması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla büyük ticaret merkezleri ve sahillerin açılacağı, sinema ve televizyon sektöründeki faaliyetler ile iç hat uçuşları ve şehirler arası ulaşımın yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Ülkede kademeli olarak normal hayata dönülmesi ve ekonominin canlandırılması için alınan bu kararların Marakeş, Tanca, El-Araiş ve El-Kunaytıra kentlerini kapsamadığı ifade edilmişti.

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