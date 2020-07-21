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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.

Abdullah Aşıran   | 21.07.2020
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 

Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

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