Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.
Rotterdam
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Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.
RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.