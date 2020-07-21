Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Valilerin koordinasyonunda 81 ilde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 22 Temmuz'da valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid- 19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 21.07.2020
Valilerin koordinasyonunda 81 ilde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ilin valiliklerine "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Sürdürülen "kontrollü sosyal hayat" döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığına işaret edilen açıklamada, daha önce illere gönderilen ve her bir iş yeri ile faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları gibi yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacağına işaret edildi.

Denetim ekiplerinde her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb) ile meslek odalarının temsilcilerinin de yer alacağına dikkati çekilen açıklamada, valilikler ve kaymakamlarca denetimlerle ilgili gerekli planlamaların yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'da son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildi
ABD iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi
Avusturya'da bazı kapalı alanlarda yeniden maske kullanma zorunluluğu
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 84 oranında arttı

Benzer haberler

Valilerin koordinasyonunda 81 ilde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

Valilerin koordinasyonunda 81 ilde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Lokanta, kafe ve kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlama kaldırıldı

Vali-mülkiye müfettişleri, polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek

Vali-mülkiye müfettişleri, polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek
Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 5 sivili şehit eden terörist etkisiz hale getirildi