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Sağlık, Koronavirüs

Bilim insanlarından 'Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aday aşıların denendiği genç gönüllülerin, virüse maruz bırakılması çağrısında bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 16.07.2020
Bilim insanlarından 'Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

BBC'nin haberine göre, 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı. 

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aday aşıların yapıldığı genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

İmzacılar arasında prototip Kovid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.

Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.

Dünyada halen Kovid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.

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