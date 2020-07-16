Bilim insanlarından 'Kovid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı
Bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aday aşıların denendiği genç gönüllülerin, virüse maruz bırakılması çağrısında bulundu.
Ankara
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BBC'nin haberine göre, 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.
Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aday aşıların yapıldığı genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.
İmzacılar arasında prototip Kovid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.
Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.
Dünyada halen Kovid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.