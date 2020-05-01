Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 893'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 893'e yükseldi.
Rotterdam
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 10 bin 854 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 475 artarak 39 bin 791'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 98 artışla 4 bin 893'e yükseldi.
Verilerde, hastalık belirtisi bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.