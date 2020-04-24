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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 4 bin 289'a ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 24.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 4 bin 289'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 10 bin 281 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 806 artarak 36 bin 535'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 112 artışla 4 bin 289'a yükseldi.



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