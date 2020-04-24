İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için oruç tutuyor
İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, ramazan ayında Müslümanlarla aynı deneyimi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını belirtti.
Londra
Bristow, Twitter hesabında yayımladığı videoyla, ramazanın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini ifade etti.
Ramazanın manevi yansıma, kendini geliştirme ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Bristow, "Ramazanın ilk haftasında ben de oruç tutmaya karar verdim. Müslüman değilim, bu deneyimi, şehrim Peterborough'da yaşayan tahmini 20 bin Müslüman ile paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
I am fasting for the first week of #Ramadan. I want to share this experience with the 20,000 Muslims who live in my City #proudofpeterborough #RamadanMubarak pic.twitter.com/dwqf9HY5I7— Paul Bristow MP #StayHomeSaveLives (@paulbristow79) April 23, 2020
Oruç tutacağı bu sürede sadece kendisiyle ilgili daha fazla şey değil, aynı zamanda İslam inancı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umduğunu da kaydeden Bristow, ayrıca bir gününü kameraya alacağını da söyledi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.