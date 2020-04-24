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Sağlık, Koronavirüs

Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının araştırmasında, akciğerde,geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, yeni tip koronavirüsün hücrelere girmesine yardım eden 2 proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.04.2020
Bilim insanlarından Kovid-19'un belirli hücreleri hedef aldığını gösteren araştırma

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ScienceDaily'nin haberine göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde görevli uzmanların yürüttüğü çalışmanın ayrıntıları Cell dergisinde yayımlandı. 

Uzmanların, araştırma çerçevesinde, farklı hücre türlerinde bulunan Ribonükleik Asit (RNA) verisini kullanarak, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini dışa vuran hücrelerin peşine düştüğü belirtildi.

Araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, her iki proteini de diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu görüldü.

Bilim insanlarının, yeni tip koronavirüsün her birini enfekte edebileceğine ilişkin daha önce ortaya koyulan kanıt doğrultusunda bu organları incelemeyi seçtiği ve bulgularını, enfekte olmamış organlardan alınan hücre tipleriyle karşılaştırdığı belirtildi.

Bulguların yeni tedaviler geliştirilmesine yardım etmesi ümit ediliyor

Uzmanlar, geniz yolunda yeni tip koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı iki proteinin RNA'larını dışa vuranların, mukus üreten goblet salgı hücreleri olduğunu keşfetti.

Akciğerlerde bunların, alveolleri açık tutmakla sorumlu tip 2 pnömositler, bağırsaklarda da bazı besinlerin emiliminden sorumlu emici enterositler olduğu gözlendi.

Bulguların, Kovid-19 konusunda yeni tedaviler geliştirmeye çalışan bilim insanlarına yol göstermesi ümit ediliyor.




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