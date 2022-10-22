Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,308.80
BTC/USDT
19,164.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti.

Selman Aksünger   | 22.10.2022
Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Rotterdam

Rotterdam kentindeki merkezi tren istasyonunu önünde yerel saatle 14.00'te yapılması planlanan gösteriye, PEGIDA çok küçük bir grupla katıldı.

Polis, AA muhabirine, Hollandalı PEGIDA üyelerinin nefret söyleminde bulundukları gerekçesiyle polis tarafından uyarıldığını belirtti.

Uyarıları dikkate almayan ve nefret söylemini devam ettiren Wagensveld'in gözaltına alındığını ifade eden polis yetkilileri, daha sonra az sayıdaki PEGIDA üyelerinin alandan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Irkçı grubun iki hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, benzer bir gösterinin yarın Lahey kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Müslümanlardan karşı gösteri

Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi.

Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı.

Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü.

Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi.

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.

PEGIDA hareketi

PEGIDA, ilk eylemini 20 Ekim 2014'te Almanya'nın Dresden kentinde düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu eyleme 350 kişi katılmıştı.

Pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015'in ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmıştı.

PEGIDA, Almanya dışında ve ülkenin diğer kentlerinde yabancı düşmanı gruplara ilham kaynağı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
TRT'den Tunus'taki Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerine gazetecilik eğitimi
İletişim Başkanı Altun: Sömürge düzenine karşı çok boyutlu mücadele vermek zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz
TBMM Başkanı Şentop: "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ile Trakya rahat bir nefes alacak

Benzer haberler

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda gazetesi: Yunanistan göçmenlere yönelik ihlallerin üstünü örtmek için Türkiye'yi suçluyor

Hollanda’da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda yetersiz personel nedeniyle yoğunluk ve düzensizlik sürüyor
Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeline saldırı
Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeli dikildi

Hollanda'da "Genç Etki Ödülleri" için aday gösterilen Türk öğrencinin heykeli dikildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet