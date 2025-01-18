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Dünya

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi.

Selman Aksünger  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Dam Meydanı'nda toplandı.

Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, İsrail ile Hamas arasında, ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığının duyurulmasıyla İsrail bombardımanının sona erecek olmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti.

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırılması gerektiğini aktaran Kotesh, ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

Mücahit Sarıkaya ise Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, işgal sone erene kadar boykot ve küresel çaptaki diğer eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" , "İşgali sona erdir ", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

"İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını biliyoruz"

Hollandalı gösterici Sam van der Beek, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Elbette bunu tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum. Aynı zamanda şüpheciyim çünkü İsrail'in ateşkesler söz konusu olduğunda verdiği sözleri tutmadığını biliyoruz. Şu anda biz konuşurken, daha önce olduğu gibi ve hatta daha büyük ölçekte sürekli bombalıyorlar." dedi.

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki işgalinin sona ermesi gerektiğini belirten Van der Beek "Bu ateşkes, Batı Şeria'da yaklaşık 80 yıldır süren apartheid (ayrımcılık) sisteminin sona ereceği anlamına gelmiyor. Tüm Filistinlilerin özgür olması, topraklarında serbestçe hareket edebilmesi ve kendi kaderlerini tayin edebilmesi gerekiyor. Belki de ateşkes, bu hedefe giden yolda bir başlangıç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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