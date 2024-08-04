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Dünya

Gazze'nin Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan yakınlarına 5 füze fırlatıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurdu.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Gazze'nin Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan yakınlarına 5 füze fırlatıldı

İstanbul

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan 5 füzeden birinin Askalan kenti yakınındaki Gan Yavne kasabasına düştüğü belirtildi.

Gan Yavne kasabasına isabet eden füzenin can kaybına yol açmadığına işaret edile açıklamada, diğer 4 füzenin düşürülüp düşürülmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail resmi televizyonu KAN, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nden ilk kez Askalan'ın doğusundaki Gan Yavne kasabası yönüne füze fırlatıldığına dikkati çekti.

Füzelerin fırlatıldığı sırada İsrail'in güneyindeki Askalan kenti ile Gan Yavne kasabasında uyarı sirenlerinin çaldığı ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Askalan ve Gan Yavne kasabası yönüne bir dizi füze fırlatıldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, füze saldırısının İsrail'in Gazze'de Filistin halkına ve liderlerine karşı işlediği katliamlara cevap olduğunu vurguladı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, füzeler yaklaşık 3 aydır İsrail işgalinin devam ettiği Refah kentinin doğusuna yakın Han Yunus kentinden fırlatıldı.

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