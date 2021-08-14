Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ve maske kullanımını eylül sonu itibarıyla tamamen kaldırmayı hedefliyor.

Selman Aksünger   | 14.08.2021
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Netherlands

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, yaptığı ortak basın toplantısında, Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Toplantıda 1 Kasım'da ülkedeki tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılarak eski normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.

Lise ve yüksek öğretimde tam zamanlı ve sosyal mesafesiz eğitimin 30 Ağustos'tan itibaren deneneceği, sınıflarda ise en fazla 75 öğrencinin bulunabileceği aktarıldı.

Rutte, uzmanların uygun görmesi halinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 20 Eylül itibarıyla kaldırılabileceğini belirtti.

Toplu taşıma dahil maske kullanımının da bu tarihte tamamen kaldırmasının hedeflendiğini kaydedildi.

20 Eylül'de kaldırılması hedeflenen tedbirler

20 Eylül'den itibaren maske kullanma zorunluluğu ilkokullarda ve toplu taşımada dahil tamamen kaldırılacak.

Sosyal mesafe kuralı uygulanmayacak ve evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak.

Mağaza ve dükkanlardaki metrekareye göre müşteri kabul etme kuralı ile kafe ve restoranlardaki saat kısıtlamasına son verilecek.

Öte yandan festivaller 20 Eylül'e kadar yapılmayacak ve diskolar 1 Kasım'a kadar gece yarısından itibaren kapatılmaya devam edecek.

Hükümetin kaldırılacak tedbirlere ilişkin kesin kararını 17 Eylül'de yapacağı basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-3 aşamasında Delta varyantına karşı test edilecek

Benzer haberler

Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Hollanda Kovid-19 tedbirlerini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor

Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi

Almanya Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriliyor