Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı

Hollanda, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.

Selman Aksünger   | 29.03.2020
Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı

Amsterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının Çin'den maske ithalatını durdurarak dağıtılan maskelerin 600 bininin toplatılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi.

Dağıtılan maskelerin kalitesinden şüphe duyan bazı hastanelerin Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonuna (TNO) maskeleri incelemesi için başvurduğu ve birçok hastanenin maskeleri kullanmadığı kaydedilen açıklamada, "TNO, gerekli güvenlik ve sağlık standartlarını taşımayan maskelerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) solunum yoluyla geçmesine engel olmadığını tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Hatalı maskelerin kullanıp kullanılmadığı ile ilgili net bilgi olmadığı belirtilen açıklamada, bazı hastanelerin, yeterli ekipman bulunmadığı için eski maskeleri dezenfekte ederek tekrar kullandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'deki Zekat Vakfından 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı'
Malezya'da polis kısmi sokağa çıkma yasağını İHA'larla gözetliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı Johnson: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

İngiltere Başbakanı Johnson: İşler iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek

ABD'deki Zekat Vakfından 'Kovid-19 Acil Yardım Dağıtımı'

Malezya'da polis kısmi sokağa çıkma yasağını İHA'larla gözetliyor

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı
4 ülkede daha Kovid-19’dan ilk can kayıpları gerçekleşti

4 ülkede daha Kovid-19’dan ilk can kayıpları gerçekleşti
Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatma kararı aldı