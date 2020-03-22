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Dünya

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Lejla Biogradlija   | 22.03.2020
Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Stipe Majic / AA

Zagreb

Hırvatistan'da deprem meydana geldi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in merkez üssü olduğu deprem sonucu başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi. ( Stipe Majic - Anadolu Ajansı )

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Zagreb'in merkez üssü olduğu 5,3 büyüklüğündeki depremde aralarında ağır yaralı bir çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Yerel saatle 06.23'te meydana gelen depremde, Zagreb'de başta tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali'nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığından Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.

Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi.

Zagreb'deki kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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