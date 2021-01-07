Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
Hırvatistan'da 27 Aralık'ta başlayan aşılama kapsamında yaklaşık 20 bin kişiye aşı uygulandığı bildirildi.
Zagreb
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülkede "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Başkent Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde aşıyı yaptıran Milanovic, düşünen, düşünmeyen ve ikilem içerisinde olan herkese aşı olması çağrısında bulunarak, "Aşı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bir dönüm noktası." dedi.
Öte yandan, kabinedeki bakanların da Kovid-19 aşısı yaptırdıkları, daha önce Kovid-19 tanısı konmuş bakanların aşıdan muaf tutulduğu belirtildi.
Yaklaşık 20 bin kişi aşı oldu
Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 20 bin kişi aşı yaptırdı.
Aşılamanın ücretsiz ve gönüllü olarak yapıldığı Hırvatistan'da öncelikli olarak risk grubunda bulunan yaşlılar ve sağlık çalışanları Kovid-19 aşısı oldu.
Hırvatistan'a pazartesi günü Pfizer-BioNTech'ten 17 bin 500 doz aşının ulaşması beklenirken, mart sonuna kadar Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıdan 100 bin dozun ülkeye getirileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.