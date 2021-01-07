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Dünya

Kazakistan, Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Türk dili konuşan ülkelerle ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 07.01.2021
Kazakistan, Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor

Nur Sultan

Bakan Tileuberdi, ulusal basın kuruluşuna verdiği mülakatta, Kazakistan’ın çok taraflı ve dostluk ilişkilerine dayalı dış politika izlediğini söyledi.

Bu kapsamda ülkesinin uluslararası arenada güvenilir bir ortak konumuna geldiğini vurgulayan Tileuberdi, diplomaside ekonomi ve insani yardımın yanı sıra kamuoyu, dijital ve tıbbi diplomasiyi güçlendireceklerini kaydetti.

Tileuberdi, tüm dünyanın virüse karşı ciddi sınav verdiği dönemde Türk dili konuşan ülkelerin virüse karşı birlikte mücadele sergilediğini hatırlatarak, "Kazakistan geleneksel olarak, ülkemizin ortak tarih, kardeş diller ve kültürlerle birleştiği Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

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