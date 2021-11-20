Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 20.11.2021
Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hyderabad

Eyalette, 18 Kasım’dan bu yana etkili olan yağışların en az 5 ilçede sele yol açtığı bildirildi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalan 10 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.

Dün erken saatlerde, sele maruz kalan otobüste de onlarca kişinin öldüğü, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli yağıştan en çok etkilenen Kadapa kentinde, yerel havaalanının 25 Kasım’a kadar kapalı kalacağını aktardı.

Ani su baskınlarının yüzlerce köyü etkilediği ve birçok sakinin evlerinde mahsur kaldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi

Benzer haberler

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan protestolara neden olan tartışmalı tarım yasalarını kaldıracak

Hindistan'ın başkentinde hava kirliliği nedeniyle okullar ve kömür santralleri kapatıldı

Hindistan'da Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı

Hindistan'da Müslümanlara saldırıları ifşa etmekle suçlanan gazeteciler serbest bırakıldı
Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi

Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi
Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı