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Dünya

Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen üç tekerli taksinin çarpışması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.01.2020
Hindistan'da otobüs ile 'tuk tuk' çarpıştı: 27 ölü

Yeni Delhi

Üst düzey emniyet yetkilisi Vasudev Desale, Maharaştra'da otobüs ile tuk tuk'un çarpıştığını açıkladı.

Desale, kazada aralarında 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğünü söyledi.

Otobüsten 33 kişi çıkarıldı

Otobüsten 33 kişinin çıkarıldığını belirten Desale, yaralıların hastanelere götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Yerel medyada yayımlanan videolarda, çevredekilerin çukura düşen otobüsün arka camından yolcuları çıkardığı görülüyor.

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralıların en kısa zamanda iyileşmelerini temenni etti.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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