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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da görülen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.06.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 848 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1358 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a, can kaybı sayısı 390 bin 660'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 68 bin 817 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede halen 643 bin 194 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 295 milyona yaklaştı

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 294 milyon 639 bin 511 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Ülkede 22 kişide virüsün "Delta Plus" varyantı görüldü

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus" varyantının 22 kişide tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, yaptığı açıklamada, ülkenin Maharaştra, Kerala ve Madya Pradeş kentlerinde 22 kişide virüsün "Delta Plus" varyantına rastlandığını belirtti.

Açıklamada, Delta varyantının mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Delta Plus varyantının İngiltere, ABD, Japonya, Rusya, Hindistan, Portekiz, İsviçre, Nepal ve Çin dahil olmak üzere dokuz ülkede görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar, "Delta Plus" varyantının ülke içinde salgının üçüncü dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

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