Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Hindistan'da 926 kişi öldü.
Ankara
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 926 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107 bin 416'ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 73 bin 272 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 979 bin 423'e çıktı.
Ülkede bugüne kadar 5 milyon 988 bin 822 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.