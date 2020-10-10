Euro
9.31
Dolar
7.87
BIST 100
1,165.70
Altın
1,930.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor Azerbaycan Harp Enformasyon Merkezi’nde Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerinde kullandığı mühimmatlarla ilgili basın toplantısı düzenleniyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Hindistan'da 926 kişi öldü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 10.10.2020
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 926 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107 bin 416'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 73 bin 272 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 979 bin 423'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar 5 milyon 988 bin 822 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2’nci ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 hastası baba, çocuğuna olan hasretini camın ardından gideriyor
Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

Benzer haberler

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 926 kişi öldü

Trump: Son 8 saattir hiçbir ilaç almıyorum

Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yarın Beyaz Saray'da ilk yüz yüze etkinliğini yapacak

Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır

Sağlık Bakanı Koca: Tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi