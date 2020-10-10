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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.

Emre Gürkan Abay   | 10.10.2020
Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Cephe hattında çatışmalar sürüyor

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünün ikinci yarısından bu sabaha kadar ve tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Çatışmalarda, Ermenistan'a ait 13 tank, 4 Grad füze sistemi, 6 D-20 ve D-30 obüs topu, 3 Akatsiya kundağı motorlu obüsü, 2 Zastava hava savunma sistemi, 2 radar istasyonu nokta atışıyla imha edildi. 

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Daha önce de işgalden kurtarılan Hadrut'ta Ermenistan ordusunca yoğun roket saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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