Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kocaeli’de TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programında konuşuyor
logo
Dünya

Hindistan ve Çin, tartışmalı sınırda gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Moskova'da bir araya gelen Hindistan ve Çin'in savunma bakanları, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerilimi azaltmak için adım atma konusunda anlaştı.

Emel Gözellik   | 05.09.2020
Hindistan ve Çin, tartışmalı sınırda gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Ankara

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Hindistan ve Çin'in savunma bakanlarının, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerilimi azaltmak için adım atma konusunda anlaştığı bildirildi.

Hint basınında yer alan habere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde dün bir araya geldi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedildi.

Singh'in Çin ile ilişkilerde sınırda barışın öneminin altını çizdiği ifade edilen açıklamada, Singh'in her iki tarafın askeri ve diplomatik diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Vey'in görüşmede, gerilimi azaltmak için her iki tarafın barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, gerilimle ilgili Hindistan'ı suçlayan Vey'in, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Hindistan ve Çin askerleri, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerginliğin ardından 1 Eylül'de Ladakh bölgesinde ikinci kez görüşmüştü.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 192 bini aştı
İran'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 20 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı

Benzer haberler

Hindistan ve Çin, tartışmalı sınırda gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Hindistan ve Çin, tartışmalı sınırda gerilimi düşürme konusunda anlaştı

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Hindistan Keşmir'de uluslararası yasaları ihlal ediyor

Çin'de 10, Güney Kore'de 168 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü
Pakistanlı uzmanlardan Hindistan'dan mülteci akını olabileceği uyarısı

Pakistanlı uzmanlardan Hindistan'dan mülteci akını olabileceği uyarısı
Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü