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Dünya

Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 28 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

Fuat Kabakcı   | 07.06.2021
Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 28 bini aştı Fotoğraf: Pankaj Nangia/AA

Ankara

Hint basınındaki haberler göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını kaydetti.

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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