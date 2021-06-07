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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Dildar Baykan   | 07.06.2021
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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