Türk Hava Kuvvetleri NATO görevi kapsamında Estonya'da "hava polisliği" yapıyor MSB, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (eAP) misyonu kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait beş F-16 uçağı ile 76 personelin Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlandığını ve müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağladığını bildirdi.