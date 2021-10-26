Dolar
9.44
Euro
10.97
Altın
1,802.03
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,509.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının 238 günün en düşük seviyesine indiği belirtildi.

İdris Sülün   | 26.10.2021
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

İstanbul

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka görülürken, salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 202 bin 202’ye ulaştı.

Günlük vaka sayısının son 238 günün en düşük seviyesinde olduğu aktarıldı.

Öte yandan virüs nedeniyle 356 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 455 bin 68’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, ölümlerin çoğunun Kerala eyaletinde görüldüğünü bildirdi.

Toplamda virüs bulaşan 33 milyon 583 bin 318 kişi iyileşirken son 24 saatte 15 bin 951 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman
Son bir ayda her 100 koronavirüs vakasından 35'ini çocuklar ve gençler oluşturdu
Kovid-19'a yakalanan 'aşı karşıtı' kadın: Bu saatten sonra kaçış yok

Benzer haberler

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı son ayların en düşük seviyesinde

Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Pakistan kriket takımı T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan’ı yendi

Cammu Keşmir'de çıkan 2 çatışmada 4 direnişçi ve bir polis öldü

Cammu Keşmir'de çıkan 2 çatışmada 4 direnişçi ve bir polis öldü
Türkiye'den Hindistan ve Nepal’de sel ve heyelanlarda ölenler için taziye mesajı

Türkiye'den Hindistan ve Nepal’de sel ve heyelanlarda ölenler için taziye mesajı
Hindistan'ın güneyi ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü

Hindistan'ın güneyi ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü