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Dünya

Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler sürüyor

Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına almasına tepkiler 2. günde de devam ediyor.

Ahmed Osama, Tufan Aktaş   | 26.10.2021
Sudan'da 'darbe karşıtı' gösteriler sürüyor

Hartum

Yönetimin sivillere devredilmesini isteyen göstericiler, başkent Hartum'un Riyad, Şecere, Burri bölgelerinde ve Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan şehrinde sokağa inerek, yolları trafiğe kapattı.

Protestolarda ölü sayısı 4'e yükseldi, 140'ın üzerinde kişi de yaralandı.

Ayrıca, sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) grev çağrısı üzerine halkın büyük kısmı bugün işe gitmedi.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan (OHAL) ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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