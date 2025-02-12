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Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü.

Nuri Aydın  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü

Honolulu

Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla hareketliliğini sürdürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9'uncu kez yaklaşık 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi.

Yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde gerçekleştiğine işaret edilirken ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapılıyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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