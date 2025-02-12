Dolar
36.05
Euro
37.38
Altın
2,895.20
ETH/USDT
2,616.90
BTC/USDT
96,083.00
BIST 100
9,882.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, planlanandan önce dönebilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.

Nuri Aydın  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, planlanandan önce dönebilir

Cape Canaveral

NASA'dan yaptığı açıklamada, SpaceX'in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, böylece, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) uzun süreli kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağı kaydedildi.

Bu yeni plana göre, Houston şirketi Axiom Space tarafından düzenlenen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların yer aldığı özel uçuş ertelenirken bunun yerine 12 Mart'ta Wilmore ve Williams'ı geri getirmek için yeni kapsül fırlatılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayı sonlarında Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşünü sağlamalarını istemişti.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi
Samsun'da UMKE ekibi karla kaplı yolda hasta bebek için seferber oldu
5 ilin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, planlanandan önce dönebilir

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, planlanandan önce dönebilir

Yeni keşfedilen bir asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1.33

ABD'li astronot Williams, uzayda en uzun yürüyüşü yapan kadın oldu

Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının geri getirilmesini istedi

Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının geri getirilmesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet