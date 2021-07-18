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Dünya

Hasene Derneği, Avrupa’daki afet bölgelerine yardım eli uzattı

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği, Avrupa’da selden etkilenen afet bölgelerinde sıcak yemek, su ve çeşitli yardım malzemesi dağıttı.

Erbil Başay   | 18.07.2021
Hasene Derneği, Avrupa’daki afet bölgelerine yardım eli uzattı

Berlin

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatının (IGMG) kurduğu kriz masası sorumlusu Tahir Köksoy, AA muhbirine yaptığı açıklamada, Avrupa’da özellikle Belçika, Hollanda ve Almanya’da su baskınları ve sel felaketinin hemen arından kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Kriz masasında hangi yerlerde neye ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiğini anlatan Köksoy, Hasene Derneğinin "mobil aşevlerine" sahip olduğunu ve bunları hemen afet bölgelerine yönlendirdiklerini belirtti.


"Mobil aşevleri" ile Almanya ve Belçika’da arama kurtarma ekiplerine ve mağdurlara sıcak yemek verdiklerini anlatan Köksoy, "Almanya’nın Stolberg kentinde içme suyu yok. Oraya içme suyu götürdük. İlk önce acil ihtiyaç olan gıda, sıcak yemek, su ulaştırdık." şeklinde konuştu.

Köksoy, selin etkili olduğu farklı bölgelerde de Hasene'nin bölge temsilcileri ve gönüllüler tarafından acil ihtiyaç duyulan konularda çeşitli yardımların yapıldığını aktardı.

Bu yardımları genişleterek artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Köksoy, “Belediyelere de nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkı sağlarız diye mektuplar gönderdik. Bu konuda da bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.



Köksoy, uluslararası yardım kuruluşu Hasene olarak selden etkileneler için acil yardım kampanyası da başlattıklarını ifade ederek bağışta bulunmak isteyenlerin www.hasene.org adresinden, bölge temsilciliklere veya IGMG’ye bağlı camilerden bağışta bulunabileceklerini söyledi.

"İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." düsturuyla hareket ettiklerini belirten Köksoy, Avrupa'da acil bir durumun yaşandığını ve IGMG olarak bu tür çalışmalara devam edeceğini kaydetti.

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