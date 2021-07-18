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Dünya, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, farklı ülkelerden sporcular kafilelerle Japonya'ya İstanbul aktarmalı uçakla gelmeye devam ediyor.

Ercan Doğan   | 18.07.2021
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Tokyo

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın transfer merkezi İstanbul oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kalırken, farklı ülkelerden sporcular kafilelerle Japonya'ya İstanbul aktarmalı uçakla gelmeye devam ediyor. Haneda Havalimanı'nda olimpiyatlara katılacak sporcuların yanı sıra antrenör ve gazeteciler, sıkı bir kontrolün ardından şehre giriş yapabildi. Olimpiyatlarda görevli olanlar, yaklaşık 2,5 saat süren uzun kontrol ve kovid-19 test sonuçlarının ardından akreditasyon kartlarını aldı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )


İstanbul, farklı ülkelerden sporcuların ve kafilelerin transfer merkezi oldu. Belarus, Brezilya, Sırbistan, Türkmenistan, Malta, Arnavutluk, Slovenya, Bosna Hersek, Fas başta olmak üzere 20 farklı ülkenin sporcuları Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Tokyo'ya geldi.

Haneda Havalimanı'nda olimpiyatlara katılacak sporcuların yanı sıra antrenör ve gazeteciler, sıkı bir kontrolün ardından şehre giriş yapabildi. Olimpiyatlarda görevli olanlar, yaklaşık 2,5 saat süren uzun kontrol ve Kovid-19 test sonuçlarının ardından akreditasyon kartlarını aldı.


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