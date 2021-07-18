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Dünya

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 18.07.2021
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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