Dolar
33.53
Euro
36.64
Altın
2,384.04
ETH/USDT
2,347.10
BTC/USDT
55,267.00
BIST 100
10,024.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Harris kampanyası, Walz'ın seçilmesinden sonra bir günde 36 milyon dolar topladı

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı olarak açıklamasını takip eden gün içinde 36 milyon dolar bağış topladığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Harris kampanyası, Walz'ın seçilmesinden sonra bir günde 36 milyon dolar topladı

New York

Demokrat Partinin seçim kampanyası, Harris'in Walz'ı başkan yardımcısı olarak anons etmesini takip eden 24 saat içinde, partinin bağış sitesine 36 milyon dolar tutarında bağış yapıldığını bildirdi.

Kampanya yetkilileri, bir günde bu kadar yüksek bağış toplanmasını, Demokrat seçmenin, Walz'ın başkan yardımcısı olarak seçilmesinden "duyduğu coşkunun bir yansıması" olarak yorumladı.

ABD medyası da yüksek miktardaki bağışla, Walz'ın, işçi sınıfı seçmenlerin desteğini kazanmak için "kırsal kesimdeki oylara yönelmesi beklenen popüler bir vali" olması arasında bağlantı kurdu.

Harris'in adaylığının ilk 24 saatinde ise kampanyasına 81 milyon dolar bağış toplanmış ve bunun, bir başkan adayının bir günde topladığı bağış miktarı göz önüne alındığında rekor olduğu belirtilmişti.

Demokrat Partinin seçim kampanyasından yapılan açıklamada, ayrıca sadece temmuz ayında yapılan bağış miktarı toplamının 310 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Suluova'da Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından nikah ücreti alınmayacak
Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kurayla verildi
Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarptığı kazada 6 yolcu yaralandı

Benzer haberler

Harris kampanyası, Walz'ın seçilmesinden sonra bir günde 36 milyon dolar topladı

Harris kampanyası, Walz'ın seçilmesinden sonra bir günde 36 milyon dolar topladı

Kamala Harris, başkan yardımcısı adaylığına Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

ABD'de Harris'in adaylığıyla ilgili yapılan çevrim içi oylamanın resmi sonuçları açıklandı

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı

Eski ABD Başkanı Trump, temmuzda 138,7 milyon dolar bağış topladı
Harris, etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Trump'ın "bölücülük ve saygısızlık" yaptığını savundu

Harris, etnik kökeniyle ilgili yorumda bulunan Trump'ın "bölücülük ve saygısızlık" yaptığını savundu
Trump'a göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık yarışında "Biden'dan daha kötü aday"

Trump'a göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, başkanlık yarışında "Biden'dan daha kötü aday"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet