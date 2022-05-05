Dolar
14.86
Euro
15.61
Altın
1,879.31
ETH/USDT
2,774.80
BTC/USDT
37,180.00
BIST 100
2,466.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor

Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail'in son günlerde Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlaller gerçekleştirdiğini belirtti.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.05.2022
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor

Ramallah

Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son iki gün içinde İsrail, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresinde birtakım ihlaller yaparak Müslümanları tahrik etti." dedi.

Harem-i İbrahim Camisinin kutsiyetini hedef alan birtakım ihlallerin yapıldığına işaret eden Recebi, İsrail güçlerinin camiye İsrail bayrağı diktiğini, caminin üst kısmına dini sembolleri olan yedi kollu şamdan koyduklarını ve dün, akşam ile yatsı ezanlarının okunmasını engellediklerini anlattı.

Recebi, caminin içinde ve avlusunda Yahudi yerleşimcilerin sabah kutlamalar yaptıklarını ifade ederek, İsrail ordusunun cami çalışanlarına, cami cemaatine ve camiyi koruyan Murabıtlara tacizde bulunduğunu ve onların üzerlerini aradığını kaydetti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ilaç düzenleyicisi yeni varyantlara karşı uyardı
DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı
New York'ta Kovid-19'dan hastaneye yatışlarda artış oldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü: İsrail caminin kutsiyetini hedef alan ihlaller gerçekleştiriyor

Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail hapishanesinde 63 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kritik

Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı

Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı
Mescid-i Aksa’da ramazanın son cumasını 160 bin kişi kıldı

Mescid-i Aksa’da ramazanın son cumasını 160 bin kişi kıldı