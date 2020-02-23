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Dünya

Hanau’daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

YTB Başkanı Eren, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı kurtulan Beyazkendir'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.02.2020
Hanau’daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı terör saldırısının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren bölgeye giderek acılı aileler ve yaralılarla görüştü.

TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikte aileleri ve yaralı kurtulan vatandaşları ziyaret eden Eren saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Eren, terör saldırısında hayatını kaybeden kafe sahibi Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan hastanede tedavisi devam eden Muhammet Nur Beyazkendir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonu ile görüntülü olarak görüştürdü.

Telefon görüşmesinde Gürbüz’e başsağlığı dileyen Erdoğan, saldırıya ilişkin gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Erdoğan, “Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz elimizden geleni hem yüzlerine söyledik hem tüm dünyaya duyuruyoruz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Allah sizlere sabırlar versin. Evladımızın mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisine devam edilen Beyazkendir’in de durumunu soran Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beyazkendir de telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Elhamdülillah çok iyiyim. Ellerinden öpüyorum Cumhurbaşkanım.” cevabını verdi.

Ziyaretlerde Eren, acılı ailelere YTB olarak her zaman Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti.

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