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Dünya

AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

AB üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

Şerife Çetin   | 23.02.2020
AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan ve Slovenya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.

Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, "Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

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